Страту жінки в США зупинили за лічені години до виконання вироку

Страту в США зупинили за лічені години до виконання вироку. Фото: РБК

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Страту жінки в Сполучених Штатах Америки зупинили за кілька годин до вироку.

Окружний суд штату Індіана 2 січня відтермінував страту єдиної жінки у федеральній камері смертників у США Лізи Монтгомері лише за кілька годин до того, як їй мала бути зроблена смертельна ін'єкція. Служителі Феміди вирішили, що спершу треба провести слухання з питань психічного здоров’я засудженої. Про це повідомляє BBC.

Адвокати Монтгомері стверджували, що жінка не може бути страчена через те, що «народилася з пошкодженням мозку, яке погіршилося сексуальними тортурами, яким вона піддавалася з боку опікунів». Якби її стратили, то вона б стала першою федеральною ув’язненою, яку стратили за майже 70 років.

Нинішній психічний стан пані Монтгомері настільки відірваний від реальності, що вона не може раціонально зрозуміти, чим уряд мотивував її страту, — мотивували своє рішення в суді.

Очікується, що суд призначить час і дату слухання в окремому порядку пізніше. Адвокати Монтгомері вважають рішення суду правильним, але прокуратура подала апеляцію на це рішення.

За інформацією ЗМІ, страта Монтгомері відтерміновується вже вдруге, оскільки у грудні 2020 року її перенесли через коронавірус. Суд визнав її винною у вбивстві вагітної жінки в 2004 році у штаті Міссурі. Засуджена вирізала й викрала дитину вбитої.

Нагадаємо, у січні 2020 року у США за декілька годин до виконання вироку скасували смертну кару 58-річного американця, який чекав покарання 30 років.