Погода на 13 січня. Фото: Istock

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Погода в Україні 13 січня очікується морозна, всі регіони накриє мокрий сніг. Температура повітря вдень прогріється до 0°, у Криму температура досягне позначки +7°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від −1° до −4°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють північно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 13 січня буде сніжною та морозною. Вночі повітря досягне −4°, а вдень температура триматиметься на рівні від −2° до −4° морозу.

Погода в Харкові у найближчу добу очікується мінусова. Регіон накриють потужні снігопади. Вночі очікуються заморозки. Температура повітря вночі складе від −3° до −5°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні −3°.

Погодні умови в Одесі будуть морозними та холодними, очікується мокрий сніг. Температура повітря вночі сягне −3°морозу, а вдень повітря прогріється до 0°.

Погода у Львові завтра прогнозується морозна, можливий невеликий снігопад. Температурні показники будуть такими: уночі −1…-3° морозу, а вдень −1…+1° тепла.

Погода в Карпатах 13 січня прогнозується сніжна, очікуються морози. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −1° до −3° морозу, а вдень температура підніметься до +1° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 13 січня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не прогнозуються.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на січень 2021 року оприлюднив український гідрометцентр. Середня температура повітря у січні передбачається на рівні 0−4°С морозу. У південній частині України температура сягне місцями 1−3°С тепла, що на 2−2,5°С перевищує середні багаторічні значення.