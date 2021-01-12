Локдаун у Польщі триватиме до 31 січня — деталі

https://racurs.ua/ua/n148925-lokdaun-u-polschi-tryvatyme-do-31-sichnya-detali.html

Ракурс

Жорсткий карантин у Польщі діятиме до 31 січня. Таке рішення ухвалив уряд сусідньої країни, який зробив виключення лише для учнів молодших класів — вони з 18 січня повернуться за шкільні парти. Окрім цього, відбудеться ПЛР-тестування вчителів.

Локдаун у Польщі запровадили на різдвяні свята через загострення ситуації з поширенням захворюваності на CОVID-19. Спочатку обмеження мали діяти до 17 січня, проте згодом їх продовжили до кінця січня.

Складна ситуація в Європі щодо CОVID-19 та все ще велика кількість людей у лікарнях та під апаратами ШВЛ у Польщі означають, що необхідно продовжити чинні обмеження, пов’язані з пандемією, до 31 січня, — йдеться у повідомленні на сайті уряду Польщі.

Як інформує «Польське радіо», наприкінці цього тижня в Польщі вакцинують понад 450 тис. осіб. До 14 січня у країні триває щеплення осіб із нульової групи (представників медичних професій). Після цього розпочнеться вакцинація осіб літнього віку.

Від початку епідемії коронавірусу у Польщі підтверджено 1,3 млн випадків інфікування. Хвороба забрала життя понад 31 тис. осіб.

Під час локдауну полякам заборонено проводити масові заходи та конференції. Закритими залишаються ТРЦ, ресторани, гірськолижні курорти, готелі, заклади культури та фітнес-центри. Натомість працюватимуть аптеки і продуктові магазини, кафе видають страви на винос. У транспорті та церквах діятимуть обмеження щодо кількості осіб.