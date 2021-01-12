Кучма та Єрмак. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n148924-spravu-pro-derjzradu-kuchmy-ta-iermaka-zakryla-sbu-dokument.html

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Андрій Єрмак та Леонід Кучма, голова Офісу президента та колишній очільник тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, підозрювалися в держзраді під час переговорів у Мінську.

Під час досудового розслідування Служба безпеки України (СБУ) встановила, що дії високопосадовців не мають ознак держзради. Про це повідомив позивач та нардеп від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook.







Повідомляється, що дії Єрмака та Кучми не можуть трактуватися як сприяння іноземній державі в підривній діяльності проти України, оскільки це було лише «погодженням робочого документу».

Також СБУ додає, що інформація в документах була викладена нейтрально, стисло, структуровано, та не мала лінгвістичних ознак оцінювання, які б визначали Російську Федерацію як гаранта-спостерігача або учасника війни на Донбасі.







Під час здійснення розслідування в цьому кримінальному провадженні не було отримано будь-яких фактичних дачних щодо вчинення Єрмаком та Кучмою державної зради під час переговорів у Мінську.

На таке рішення СБУ відреагував сам позивач.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єрмак та Кучма підписали на переговорах ТКГ у Мінську 12 березня домовленості щодо створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опиняється на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Такі дії були розглянуті нардепом В’ятровичем як держзрада.

Згодом Шевченківський райсуд Києва задовольнив скаргу народного депутата з «Європейської солідарності» на бездіяльність СБУ щодо підписаних представниками України на переговорах у Мінську домовленостей, які фактично визнають суб'єктність ОРДЛО.