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Ракурс
Кучма и Ермак. Фото: 24 канал

Дело о госизмене Кучмы и Ермака закрыла СБУ (ДОКУМЕНТ)

12 янв 2021, 16:18
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Андрей Ермак и Леонид Кучма, руководитель Офиса президента и бывший глава трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, подозревались в госизмене во время переговоров в Минске.

Во время досудебного расследования Служба безопасности Украины (СБУ) установила, что действия чиновников не имеют признаков госизмены. Об этом сообщил истец и нардеп от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.
Документ. Фото: Facebook
Документ. Фото: FacebookСообщается, что действия Ермака и Кучмы не могут трактоваться как содействие иностранному государству в подрывной деятельности против Украины, поскольку это было лишь «согласование рабочего документа».

Также СБУ добавляет, что информация в документах была изложена нейтрально, сжато, структурировано, и не имела лингвистических признаков оценки, которые определяют Российскую Федерацию как гаранта-наблюдателя или участника войны на Донбассе.
Документ. Фото: Facebook

Документ. Фото: FacebookВ СБУ отмечают, что при осуществлении расследования в этом уголовном производстве не было получено каких-либо фактических данных о совершении Ермаком и Кучмой государственной измены во время переговоров в Минске.


На такие действия суда отреагировал и сам истец.

Пост Вятровича. Скриншот: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что Ермак и Кучма подписали на переговорах ТКГ в Минске 12 марта договорённости о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказывается на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ. Такие действия были рассмотрены нардепом Вятровичем как госизмена.

Впоследствии Шевченковский райсуд Киева удовлетворил жалобу народного депутата из «Европейской солидарности» на бездействие СБУ из-за подписанных представителями Украины на переговорах в Минске договоренностей, которые фактически признают субъектность ОРДЛО.

Источник: Ракурс


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