Локдаун в Польше продлится до 31 января — детали

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Жесткий карантин в Польше будет действовать до 31 января. Такое решение приняло правительство соседней страны, сделав исключение лишь для учеников младших классов — они с 18 января вернутся за школьные парты. Кроме этого, состоится ПЦР-тестирование учителей.

Локдаун в Польше ввели на рождественские праздники из-за обострения ситуации с распространением заболеваемости CОVID-19. Сначала ограничения должны были действовать до 17 января, однако впоследствии их продлили до конца января.

Сложная ситуация в Европе по CОVID-19 и все еще большое количество людей в больницах и под аппаратами ИВЛ в Польше означают, что необходимо продолжить действующие ограничения, связанные с пандемией, до 31 января, — говорится в сообщении на сайте правительства Польши.

Как информирует «Польское радио», до конца этой недели в Польше вакцинируют более 450 тыс. человек. До 14 января в стране продлится вакцинация лиц с нулевой группы (представителей медицинских профессий). После этого начнется вакцинация лиц пожилого возраста.

С начала эпидемии коронавируса в Польше подтверждено 1,3 млн случаев инфицирования. Болезнь унесла жизни свыше 31 тыс. человек.

Во время локдауна полякам запрещено проводить массовые мероприятия и конференции. Закрытыми остаются ТРЦ, рестораны, горнолыжные курорты, отели, учреждения культуры и фитнес-центры. Работают аптеки и продуктовые магазины, кафе выдают еду на вынос. В транспорте и церквях действуют ограничения относительно числа лиц.