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Погода на 13 января. Фото: Istock

Мощные снегопады накроют всю Украину — погода на 13 января (КАРТА)

12 янв 2021, 16:49
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Погода в Украине 13 января ожидается морозная, все регионы накроет мокрый снег. Температура воздуха днем прогреется до 0°, в Крыму температура достигнет отметки +7°.

Днем столбики термометров покажут от −1° до −4°. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают северо-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 13 января будет снежной и морозной. Ночью воздух достигнет −4°, а днем температура будет держаться на уровне от −2° до −4° мороза.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается минусовая. Регион накроют мощные снегопады. Ночью ожидаются заморозки. Температура воздуха ночью составит от −3° до −5°, а днем столбики термометра застынут на уровне −3°.

Погодные условия в Одессе будут морозными и холодными, ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью составит −3° мороза, а днем воздух прогреется до 0°.

Погода во Львове завтра прогнозируется морозная, возможен небольшой снегопад. Температурные показатели будут следующими: ночью −1…- 3° мороза, а днем −1… +1° тепла.


Погода в Карпатах 13 января прогнозируется снежная, ожидаются морозы. Столбики термометров в темное время суток покажут от −1° до −3° мороза, а днем температура поднимется до +1° тепла по Цельсию.

Погода в Украине на 13 января. Карта: УкргидрометцентрГеомагнитная обстановка Украины 13 января прогнозируется спокойная. Магнитные бури не ожидаются.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: GismeteoНапомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на январь 2021 года обнародовал украинский гидрометцентр. Средняя температура воздуха в январе предполагается на уровне 0−4 °С мороза. В южной части Украины температура достигнет местами 1−3°С тепла, что на 2−2,5 °С превышает средние многолетние значения.

Источник: Ракурс


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