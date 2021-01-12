Погода на 13 января. Фото: Istock

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Погода в Украине 13 января ожидается морозная, все регионы накроет мокрый снег. Температура воздуха днем прогреется до 0°, в Крыму температура достигнет отметки +7°.

Днем столбики термометров покажут от −1° до −4°. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают северо-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 13 января будет снежной и морозной. Ночью воздух достигнет −4°, а днем температура будет держаться на уровне от −2° до −4° мороза.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается минусовая. Регион накроют мощные снегопады. Ночью ожидаются заморозки. Температура воздуха ночью составит от −3° до −5°, а днем столбики термометра застынут на уровне −3°.

Погодные условия в Одессе будут морозными и холодными, ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью составит −3° мороза, а днем воздух прогреется до 0°.

Погода во Львове завтра прогнозируется морозная, возможен небольшой снегопад. Температурные показатели будут следующими: ночью −1…- 3° мороза, а днем −1… +1° тепла.

Погода в Карпатах 13 января прогнозируется снежная, ожидаются морозы. Столбики термометров в темное время суток покажут от −1° до −3° мороза, а днем температура поднимется до +1° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка Украины 13 января прогнозируется спокойная. Магнитные бури не ожидаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на январь 2021 года обнародовал украинский гидрометцентр. Средняя температура воздуха в январе предполагается на уровне 0−4 °С мороза. В южной части Украины температура достигнет местами 1−3°С тепла, что на 2−2,5 °С превышает средние многолетние значения.