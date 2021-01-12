Казнь женщины в США остановили за считанные часы до исполнения приговора

Казнь в США остановили за считанные часы до исполнения приговора. Фото: РБК

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Казнь женщины в Соединенных Штатах Америки остановили за несколько часов до приговора.

Окружной суд штата Индиана 2 января отсрочил казнь единственной женщины в федеральной камере смертников в США Лизы Монтгомери лишь за несколько часов до того, как ей должна была быть сделана смертельная инъекция. Служители Фемиды решили, что сначала надо провести слушания по вопросам психического здоровья осужденной. Об этом сообщает BBC.

Адвокаты Монтгомери утверждали, что женщина не может быть казнена из-за того, что «родилась с повреждением мозга, которое усугубилось сексуальными пытками, которым она подвергалась со стороны опекунов». Если бы ее казнили, то она бы стала первой федеральной заключенной, которую казнили за почти 70 лет.

Нынешнее психическое состояние госпожи Монтгомери настолько оторванное от реальности, что она не может рационально понять, чем правительство мотивировало ее казнь, — мотивировали свое решение в суде.

Ожидается, что суд назначит время и дату слушания в отдельном порядке позже. Адвокаты Монтгомери считают решение суда правильным, но прокуратура подала апелляцию на это решение.

По информации СМИ, казнь Монтгомери откладывается уже во второй раз, поскольку в декабре 2020 года ее перенесли из-за коронавируса. Суд признал ее виновной в убийстве беременной женщины в 2004 году в штате Миссури. Осужденная вырезала и похитила ребенка убитой.

Напомним, в январе 2020 года в США за несколько часов до исполнения приговора отменили смертную казнь 58-летнего американца, который ждал наказания 30 лет.