Фіксовану ціну на газ 6,99 грн на час карантину і держрегулювання тарифів запровадить Кабмін - тарифи на газ

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Тариф на газ на рівні 6,99 грн за кубометр пропонує затвердити Кабінет міністрів України. Про це заявив у середу, 13 січня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-засідання уряду.

Пандемія коронавірусу суттєво вплинула на можливість українців заробляти і розраховуватися за комунальні послуги… У зв’язку з цим уряд і високопосадовці цього тижня проводилинизку нарад і зустрічей щодо ситуації з цінами на газта закомунальні послуги. На нараді у президента 13 січня було ухвалено низку рішень: у зв’язку із запровадженням карантину в Україні,а такожрізким і непомірним зростанням біржових цін на газ пропонується запровадити в Україні для всіх побутових споживачівна період карантину або до кінця опалювального сезону ціну на рівні 6,99 грн за кубометр.Цена сьогодні найнижча ціна на українській біржі, в той час, коли деякі облгази продають газ по 10 грнза кубометр івище. Це суттєве зменшення майже на 30% і більше відсотків ціни на газ,— заявив Шмигаль.

За його словами, якщо нічого не робити, то ціна на газ може зрости до 12 грн і більше. Також прем'єр дав доручення профільним міністерствам і центральним органам влади підготувати відповідну «газову» постанову.