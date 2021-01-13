Чи відвідає Зеленський інавгурацію Байдена, розповіли в МЗС

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Чи відвідає президент Володимир Зеленський інавгурацію обраного президента США Джо Байдена у Вашингтоні, проведення якої заплановане на 20 січня, розповіли у середу в Міністерстві закордонних справ.

В Україні кружляє міф щодо інавгурації президента США: хто поїде, хто там буде… Взагалі — це внутрішній захід, на який не запрошують світових лідерів. Раніше на нього запрошували послів, акредитованих у Вашингтоні… Цьогоріч через пандемію коронавірусу можуть навіть і їх не запросити, — спрогнозував очільник МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Обозревателю».

За словами глави зовнішньополітичного відомства, на інавгурацію Байдена теоретично може приїхати і «постояти в натовпі» будь-яка фізична особа.

…Постояти в натовпі або навіть потрапити на якусь прилеглу трибуну, а потім оприлюднити у Фейсбук, що «от я — солідна людина, взяв участь в інавгурації президента США». Я таким людям зичу успіху, — додав головний український дипломат.

Міністр вітає готовність певних політиків за рахунок участі у подібних заходах «підвищувати власну самооцінку». Водночас Кулеба закликав не створювати міфів навколо відсутності або наявності офіційних запрошень українських високопосадовців на інавгурацію Байдена.

Не треба створювати міф, що якщо на інавгурацію не запросили президента, прем'єр-міністра чи міністра закордонних справ — то це якийсь політичний сигнал… Стежити треба не за інавгурацією, а за тим, як відносини між країнами розвиватимуться після неї. Я переконаний, що ми порозуміємося із новою адміністрацією, яка дуже добре розуміє Україну. Я переконаний, що коли Зеленський і Байден поговорять і зустрінуться, між ними встановиться чудовий контакт, — резюмував Кулеба.

Нагадаємо, інавгурація обраного президента Джо Байдена запланована на 20 січня у Вашингтоні. Барак Обама, Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший разом з дружинами планують відвідати церемонію складання присяги новим президентом. 96-річний Джиммі Картер, який є найстарішим живим екс-президентом США, не зможе приїхати на інавгурацію за станом здоров’я. Дональд Трамп відмовився від участі у церемонії.