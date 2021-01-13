Посетит ли Зеленский инаугурацию Байдена, рассказали в МИД

https://racurs.ua/n148967-posetit-li-zelenskiy-inauguraciu-baydena-rasskazali-v-mid.html

Ракурс

Посетит ли президент Владимир Зеленский инаугурацию избранного президента США Джо Байдена в Вашингтоне, проведение которой запланировано на 20 января, рассказали в среду в Министерстве иностранных дел.

В Украине циркулирует миф об инаугурации президента США: кто поедет, кто там будет… Вообще — это внутреннее мероприятие, на которое не приглашают мировых лидеров. Ранее на него приглашали послов, аккредитованных в Вашингтоне… В этом году из-за пандемии коронавируса могут даже и их не пригласить, — спрогнозировал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью «Обозревателю».

По словам главы внешнеполитического ведомства, на инаугурацию Байдена теоретически может приехать и «постоять в толпе» любое физическое лицо

…Постоять в толпе или даже попасть на какую-то прилегающую трибуну, а затем обнародовать в Фейсбук, что «вот я — солидный человек, принял участие в инаугурации президента США». Я таким людям желаю успеха, — добавил главный украинский дипломат.

Министр приветствует готовность некоторых политиков за счет участия в подобных мероприятиях «повышать собственную самооценку». В то же время Кулеба призвал не создавать мифов вокруг отсутствия или наличия официальных приглашений на инаугурацию Байдена для украинских топ-чиновников.

Не надо создавать миф, что если на инаугурацию не пригласили президента, премьер-министра или министра иностранных дел — это какой-то политический сигнал… Следить надо не за инаугурацией, а за тем, как отношения между странами будут развиваться после нее. Я убежден, что мы найдем общий язык с новой администрацией, которая очень хорошо понимает Украину. Я убежден, что когда Зеленский и Байден обсудят и встретятся, между ними установится замечательный контакт, — резюмировал Кулеба.

Напомним, инаугурация избранного президента Джо Байдена запланирована на 20 января в Вашингтоне. Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший вместе с женами планируют посетить церемонию принесения присяги новым президентом. 96-летний Джимми Картер, который является старейшим живым экс-президентом США, не сможет приехать на инаугурацию по состоянию здоровья. Дональд Трамп отказался от участия в церемонии.