В Канаде женщина выгуливала мужчину на поводке. Фото: zooclub.ru

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Ракурс

Выгуливала мужа на поводке жительница Канады во время коронавирусного карантина.

В городе Шербрук в провинции Квебек полиция задержала женщину, которая гуляла с мужчиной на поводке. Жительница заявила, что «просто выгуливает свою собаку». Женщина настаивала, что соблюдает правила карантина, которые позволяют выгуливать домашнего любимца. Теперь каждый из нарушителей оплатит штраф размером 1 тыс. 200 долл. Всего с начала действия комендантского часа полиция Квебека уже выписала 750 штрафов. Об этом 13 января сообщает BBC.

Власти Квебека 9 января ввели комендантский час из-за пандемии коронавируса, поэтому появляться на улице с 20.00 до 5.00 можно лишь по уважительной причине. Одна из таких причин — прогулка с собакой рядом с домом.

В Канаде начался новый всплеск коронавируса, а всего с начала пандемии в стране заболели 670 тыс. лиц. Премьер-министр Квебека Франсуа Лего призвал соблюдать правила социального дистанцирования.

Напомним, жесткий карантин в Польше будет действовать до 31 января. Такое решение приняло правительство соседней страны, которое сделало исключение только для учеников младших классов — они с 18 января вернутся за школьные парты. Кроме этого, состоится ПЦР-тестирование учителей.