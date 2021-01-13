Либерализацию визовых требований в туристическом сезоне-2021 прогнозирует МИД

https://racurs.ua/n148965-liberalizaciu-vizovyh-trebovaniy-v-turisticheskom-sezone-2021-prognoziruet-mid.html

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Вероятность «открытия» стран для туристов прокомментировали в Министерстве иностранных дел Украины. Ранее сообщалось, что, например, Испания надеется принимать туристов без ограничений — изоляции и прохождения тестирования на коронавирус — уже с марта 2021 года.

Как только начнется туристический сезон — либерализация визовых требований будет объективной реальностью. Туристический бизнес придет к своим правительствам и скажет, что нам нужно зарабатывать, открывайтесь, — такое мнение высказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью «Обозревателю».

Отметим, что 11 января Министерство здравоохранения обновило перечень стран «красной» зоны, куда попала Испания. Всего в «красную» зону сейчас входят 78 стран, по возвращении из которых нужно пройти самоизоляцию или сдать тест на COVID-19.

Напомним, сейчас приезжать в Испанию могут только туристы из Евросоюза, Австралии, Китая, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Таиланда, Уругвая, Южной Кореи и Японии. Для поездки обязательно наличие отрицательного теста на COVID-19, сделанного менее чем за 72 ч до момента пересечения границы.

В то же время в декабре 2020 года стало известно, что Испания рассчитывает на улучшение ситуации с COVID-19 до весны, а Национальное туристическое агентство Испании Turespaña уже запустило кампанию Travel Safe («Путешествуйте безопасно»).