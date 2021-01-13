Павел Вовк. Фото: 5.ua

https://racurs.ua/n148964-plenki-vovka-sap-prosit-sud-prodlit-sroki-rassledovaniya-dela.html

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Продолжить расследование по делу главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка просит Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Новое ходатайство прокуроры подали в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, пишет «Бабель».

Мы уже подали ходатайство, ждем рассмотрения, — сказала она, однако не уточнила, когда именно прокуроры его подали, и когда рассмотрят в суде.

Ранее и. о. руководителя САП Максим Грищук сообщал, что следствие хочет провести ряд экспертиз по этому делу, поэтому и просит суд продлить сроки.

Сроки досудебного расследования по делу ОАСК заканчиваются 17 января. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, после окончания следствия нельзя избрать подозреваемым меру пресечения, если ее не избрали до этого.

Главе ОАСК Павлу Вовку не могут избрать меру пресечения — судебные заседания переносят, поскольку он на них не является.

Напомним, 6 января Высший антикорсуд отказался продлевать сроки до 17 марта из-за недостатков в ходатайстве.

После этого Центр противодействия коррупции заявлял, что это решение ставит под угрозу все дело, поскольку теперь досудебное расследование придется приостановить или досрочно закончить, не доведя до конца.