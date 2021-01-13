Павло Вовк. Фото: 5.ua

https://racurs.ua/ua/n148964-plivky-vovka-sap-prosyt-sud-prodovjyty-terminy-rozsliduvannya-spravy.html

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Продовжити розслідування у справі голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка просить Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Нове клопотання прокурори подали до Вищого антикорупційного суду. Про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк, пише «Бабель».

Ми вже подали клопотання, чекаємо на розгляд, — сказала вона, проте не уточнила, коли саме прокурори його подали, та коли розглянуть у суді.

Раніше в. о. керівника САП Максим Грищук повідомляв, що слідство хоче провести низку експертиз у цій справі, тому й просить суд продовжити терміни.

Строки досудового розслідування у справі ОАСК спливають 17 січня. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу, після закінчення слідства не можна обрати підозрюваним запобіжний захід, якщо він не був обраний раніше.

Голові ОАСК Павлу Вовку не можуть обрати запобіжний захід — судові засідання переносять, тому що він на них не зʼявляється.

Нагадаємо, 6 січня Вищий антикорсуд відмовився продовжити терміни до 17 березня через недоліки у клопотанні.

Після цього Центр протидії корупції заявляв, що це рішення ставить під загрозу всю справу, оскільки тепер досудове розслідування доведеться призупинити або достроково закінчити, не довівши до кінця.