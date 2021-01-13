Які продукти харчування найбільше подорожчали за 2020 рік. Фото:

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Середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у 2020 році оприлюднила Державна служба статистики.

Виявилося, що минулого року найбільше в ціні зросли необроблені продукти, а овочі подешевшали. Цукор у минулому році подорожчав на 46,2% до 20,9 грн за кг. За 12 місяців гречана крупа подорожчала на 34,8% до 37,4 грн за кг. Яйця зросли в ціні на 30,4% до 27,5 грн за десяток. А соняшникова олія зросла в ціні на 22,2% до 42,1 грн за літр. Про це повідомляється на сайті Держстату.

За січень-грудень цибуля впала в ціні на 42,9% до 5,1 грн за кг, а картопля на 24,9% до 10,2 грн за кг. Подешевшала й капуста на 21,5% до 4,8 грн за кг, буряк на 17,3%% до 5,4 грн за кг, а морква на 6,3% до 6,0 грн за кг.

Сигарети преміум-класу подорожчали на 22,0% до 57,9 грн за пачку, а ціни на горілку зросли на 0,4% до 92,7 грн за 0,5 л. Пиво зросло в ціні з початку року на 1,7% до 17,5 грн за пляшку.

Нагадаємо, у Росії склали список найбезпечніших продуктів. При проведенні досліджень безпечними були визнані 97,9% перевірених марок горілки і 88,2% соняшникової олії.