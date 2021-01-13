Коли ЄС відкриє кордони для України, назвав Кулеба

https://racurs.ua/ua/n148962-koly-ies-vidkryie-kordony-dlya-ukrayiny-nazvav-kuleba.html

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Коли Європейський Союз може відкрити кордони для України, спрогнозував очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Єдиною реальною проблемою для безвізу є пандемія коронавірусу. ЄС визначив чіткий перелік критеріїв, згідно з якими ухвалюється це рішення. Щойно ми впишемося у їхні критерії, а там ключове — це обсяг та динаміка захворюваності — я вас запевняю, що всі проблеми щодо безвізу відразу зникнуть, — зазначив Кулеба в інтерв’ю «Обозревателю».

Він додав, що пандемія COVID-19 загалом створила «фестиваль паніки та істерики» у світі.

Навіть країни Шенгену закривалися одна від одної. Це не особливе якесь ставлення до українців — це загальна політика, зумовлена винятково страхом перед поширенням коронавірусу в Євросоюзі, — додав міністр.

Український дипломат сподівається, що ситуація все-таки стабілізується і цьогоріч проблема з вільним пересуванням завдяки безвізу буде знята.