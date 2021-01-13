Град розміром з апельсин засипав Аргентину

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Шторм в Аргентині зі зливами і гігантським градом вдарив по центральних районах країни. Вулиці багатьох населених пунктів перетворилися на річки.

Також випав град розміром з апельсин в місті Фрага провінції Сан-Луїс. Окрім цього, в Аргентині розгорнули надання допомоги сім’ям з муніципалітету Санта-Роса, які втратили практично все під час повені, яка виникла внаслідок дощу і граду. З постраждалого району евакуйовано близько сотні сімей. Рятувальники використовували човни для транспортування людей.

Нагадаємо, у грудні гігантська піщана буря накрила Аргентину. У провінції Ла-Пампа піщана буря спричинила перебої в електро- і водопостачанні. На дороги в багатьох населених пунктах впали старі дерева. Також завдано збитків фермерським господарствам.