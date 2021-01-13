Аварія автобуса в Росії. Фото: МВС РФ

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Пасажирський автобус із громадянами України розбився у Російській Федерації.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 січня в Ростовській області. Перекинувся автобус, який їхав із Москви до окупованого Донецька. В салоні транспортного засобу перебували 15 осіб, більшість з них — мешканці Донецької області. Перевізник теж «зареєстрований» на окупованому Донбасі. Про це повідомляє «РБК-Україна».

За інформацією російських ЗМІ, внаслідок ДТП загинули двоє осіб, ще трьох госпіталізували з травмами.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що наразі Міністерство закордонних справ України перевіряє наявність українців серед жертв і постраждалих в аварії.

Нагадаємо, 11 січня на Новоризькому шосе в Московській області самоскид врізався у колону з п’яти військових автобусів. Внаслідок ДТП загинули четверо осіб, ще 15 осіб постраждали.