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Ракурс
Аварія автобуса в Росії. Фото: МВС РФ

Автобус із українцями розбився в Росії, є жертви (ФОТО, ВІДЕО)

13 січ 2021, 13:29
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Пасажирський автобус із громадянами України розбився у Російській Федерації.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 січня в Ростовській області. Перекинувся автобус, який їхав із Москви до окупованого Донецька. В салоні транспортного засобу перебували 15 осіб, більшість з них — мешканці Донецької області. Перевізник теж «зареєстрований» на окупованому Донбасі. Про це повідомляє «РБК-Україна».

За інформацією російських ЗМІ, внаслідок ДТП загинули двоє осіб, ще трьох госпіталізували з травмами.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що наразі Міністерство закордонних справ України перевіряє наявність українців серед жертв і постраждалих в аварії.

Аварія автобуса в Росії. Фото: МВС РФ


Нагадаємо, 11 січня на Новоризькому шосе в Московській області самоскид врізався у колону з п’яти військових автобусів. Внаслідок ДТП загинули четверо осіб, ще 15 осіб постраждали.

Джерело: Ракурс


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