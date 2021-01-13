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Ракурс
Авария автобуса в России. Фото: МВД РФ

Автобус с украинцами разбился в России, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

13 янв 2021, 13:29
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Пассажирский автобус с гражданами Украины разбился в Российской Федерации.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 января в Ростовской области. Перевернулся автобус, который ехал из Москвы в оккупированный Донецк. В салоне транспортного средства находились 15 человек, большинство из них — жители Донецкой области. Перевозчик тоже «зарегистрирован» на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По информации российских СМИ, в результате ДТП погибли два человека, еще троих госпитализировали с травмами.

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что сейчас Министерство иностранных дел Украины проверяет наличие украинцев среди жертв и пострадавших в аварии.

Авария автобуса в России. Фото: МВД РФ


Напомним, 11 января на Новорижском шоссе в Московской области самосвал врезался в колонну из пяти военных автобусов. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 15 человек пострадали.

Источник: Ракурс


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