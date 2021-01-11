Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Самосвал протаранил колонну военных автобусов под Москвой, четверо погибших

Самосвал протаранил колонну военных автобусов под Москвой, четверо погибших (ФОТО, ВИДЕО)

11 янв 2021, 16:33
999

Самосвал врезался в колонну из пяти военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области.

Российские СМИ и телеграм-каналы сообщили со ссылкой на правоохранительные органы органы РФ, что в ДТП погибли четыре человека, еще 15 человек пострадали.

Самосвал протаранил колонну военных автобусов под Москвой, четверо погибших

Как заявили в Министерстве обороны России, водитель грузовика «не смог удержать машину и буквально протаранил колонну из четырех военных автобусов». В частности, он протаранил автобус ПАЗ, который перевозил личный состав.

Самосвал протаранил колонну военных автобусов под Москвой, четверо погибших

ДТП произошло на 28-м километре Новорижского шоссе. Пострадавших доставили попутными машинами в Красногорскую больницу. В автобусах были в основном призывники, а также их командиры. Среди погибших и пострадавших много солдат срочной службы.


Водитель самосвала задержан.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров