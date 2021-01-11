Самосвал протаранил колонну военных автобусов под Москвой, четверо погибших

https://racurs.ua/n148877-samosval-protaranil-kolonnu-voennyh-avtobusov-pod-moskvoy-chetvero-pogibshih-foto-video.html

Ракурс

Самосвал врезался в колонну из пяти военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области.

Российские СМИ и телеграм-каналы сообщили со ссылкой на правоохранительные органы органы РФ, что в ДТП погибли четыре человека, еще 15 человек пострадали.

Как заявили в Министерстве обороны России, водитель грузовика «не смог удержать машину и буквально протаранил колонну из четырех военных автобусов». В частности, он протаранил автобус ПАЗ, который перевозил личный состав.

ДТП произошло на 28-м километре Новорижского шоссе. Пострадавших доставили попутными машинами в Красногорскую больницу. В автобусах были в основном призывники, а также их командиры. Среди погибших и пострадавших много солдат срочной службы.

Водитель самосвала задержан.