Самоскид протаранив колону військових автобусів під Москвою, четверо загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

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Самоскид врізався в колону з п’яти військових автобусів на Новоризькому шосе в Московській області.

Російські ЗМІ і телеграм-канали повідомили з посиланням на правоохоронці органи РФ, що в ДТП загинули чотири людини, ще 15 осіб постраждали.

Як заявили в Міністерстві оборони Росії, водій вантажівки «не зміг утримати машину і буквально протаранив колону з чотирьох військових автобусів». Зокрема, він протаранив автобус ПАЗ, який перевозив особовий склад.

ДТП сталося на 28-му кілометрі Новоризького шосе. Постраждалих доставили попутними машинами до Красногорської лікарні. В автобусах були в основному призовники, а також їх командири. Серед загиблих і постраждалих багато солдатів строкової служби.

Водій самоскида затриманий.