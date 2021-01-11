Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Самоскид протаранив колону військових автобусів під Москвою, четверо загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

Самоскид протаранив колону військових автобусів під Москвою, четверо загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

11 січ 2021, 16:33
999

Самоскид врізався в колону з п’яти військових автобусів на Новоризькому шосе в Московській області.

Російські ЗМІ і телеграм-канали повідомили з посиланням на правоохоронці органи РФ, що в ДТП загинули чотири людини, ще 15 осіб постраждали.

Самоскид протаранив колону військових автобусів під Москвою, четверо загиблих

Як заявили в Міністерстві оборони Росії, водій вантажівки «не зміг утримати машину і буквально протаранив колону з чотирьох військових автобусів». Зокрема, він протаранив автобус ПАЗ, який перевозив особовий склад.

Самоскид протаранив колону військових автобусів під Москвою, четверо загиблих

ДТП сталося на 28-му кілометрі Новоризького шосе. Постраждалих доставили попутними машинами до Красногорської лікарні. В автобусах були в основному призовники, а також їх командири. Серед загиблих і постраждалих багато солдатів строкової служби.


Водій самоскида затриманий.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів