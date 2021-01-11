Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 12 января будет облачной, а в ряде южных областей обещают осадки в виде дождя и мокрого снега.

Осадки ожидаются в течение суток в Запорожской и Херсонской областях, в Одесской области только ночью будет идти мокрый снег. Ночью температура воздуха ожидается от 5° мороза до 2° тепла, а днем столбики термометров покажут от 1° мороза до 4° тепла по Цельсию. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 12 января ожидается без осадков. Ночью температуру воздуха прогнозируют 2−4° мороза, а днем — от 0° до 2° ниже нуля.

Погода в Харькове во вторник будет тоже морозной, но без осадков. Температуру воздуха ночью прогнозируют 3−5° с отметкой минус, днем 1° мороза или же 1° тепла.

Погодные условия в Одессе в ближайшие сутки будут с мокрым снегом только ночью. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 1−3° мороза, а днем обещают от 1° мороза до 1° тепла.

Погода во Львове завтра днем будет дождливой. Столбики термометров ночью покажут 3−5° мороза, а днем обещают 2−4° тепла.

Погода в Карпатах 12 января будет облачная, без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 1° тепла до 5° мороза, а днем от 1° мороза до 4° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 12 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, погода в Карпатах 11 января резко изменилась. В горах наблюдается снег, а температура воздуха опустилась до 15° ниже нуля по Цельсию.