Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 12 січня буде хмарною, а в низці південних областей обіцяють опади у виді дощу та мокрого снігу.

Опади очікуються впродовж доби у Запорізькій та Херсонській областях, в Одеській області лише вночі йтиме мокрий сніг. Вночі температура повітря очікується від 5° морозу до 2° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 1° морозу до 4° тепла за Цельсієм. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 12 січня очікується без істотних опадів. Вночі температуру повітря прогнозують 2−4° морозу, а вдень — від 0° до 2° нижче нуля.

Погода в Харкові у вівторок буде теж морозною, але без опадів. Температуру повітря вночі прогнозують 3−5° із позначкою мінус, вдень 1° морозу або ж 1° тепла.

Погодні умови в Одесі найближчої доби будуть із мокрим снігом лише вночі. Температурні показники наступні — вночі очікується 1−3° морозу, а вдень обіцяють від 1° морозу до 1° тепла.

Погода у Львові завтра вдень буде дощовою. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° морозу, а вдень обіцяють 2−4° тепла.

Погода в Карпатах 12 січня буде хмарна, без істотних опадів. Температура повітря вночі від 1° тепла до 5° морозу, а вдень від 1° морозу до 4° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 12 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, погода у Карпатах 11 січня різко змінилася. У горах спостерігається сніг, а температура повітря опустилася до 15° нижче нуля за Цельсієм.