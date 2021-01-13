Дональд Трамп. Фото: eurointegration

https://racurs.ua/n148959-storonniki-trampa-okkupirovali-telegramm-hotyat-sorvat-inauguraciu-baydena.html

Ракурс

Сторонники Дональда Трампа, действующего президента США, призывают к насилию и срыву инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Они делают это с помощью Telegram (Телеграм), сообщает NBC News.

В мессенджере они делятся информацией, как изготовить, спрятать и применить самодельные пистолеты и бомбы. По данным NBC News, сторонники Трампа якобы призывают устроить вооруженный митинг в день инаугурации в Вашингтоне.

Правые экстремисты — сторонники Трампа — используют зашифрованные каналы для координации срыва инаугурации Байдена, — сообщает телеканал.

Видеохостинг YouTube временно заморозил канал Трампа. Он не сможет публиковать новый контент из-за нарушения политики платформы.

Напомним, в Европе не одобряют блокировку аккаунта Трампа в Twitter. По словам Трампа, он предвидел, что его заблокируют, поэтому не только надеется использовать другие соцсети для доведения своей информации, но и планирует создать собственную новостную платформу.

Ранее Майк Пенс, вице-президент Соединенных Штатов Америки, выступил против отстранения действующего президента США Дональда Трампа. Чиновник отказался прибегать к 25 поправке Конституции США, поскольку это могло бы создать ужасный прецедент.