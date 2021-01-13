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Ракурс
Возможное участие США в «нормандском формате» оценили в МИД

Возможное участие США в «нормандском формате» оценили в МИД

13 янв 2021, 12:57
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Возможное участие США в «нормандском формате» оценил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Дипломат убежден, что активизация вовлеченности США в переговорный процесс о прекращении агрессии РФ против Украины принесет пользу. Комментируя вероятность привлечения Вашингтона и Лондона к переговорам «нормандского формата», дипломат отметил, что разговоры о его изменении ведутся с 2014 года.

Для изменения «нормандского формата» требуется согласие всех его участников. Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии и деоккупации наших территорий будет очень полезным и эффективным. А вот в каком именно формате это может происходить — вопрос дипломатии, — Кулеба заявил в интервью «Обозревателю».

О перспективе проведения в этом году встречи лидеров стран нормандской четверки министр отметил, что Киев постоянно работает над этим и настаивает на проведении такой встречи.


Есть готовность во Франции и Германии, но Россия, по состоянию на сейчас, ведет переговоры в таком стиле, чтобы эта встреча откладывалась, — констатировал Кулеба.

Напомним, 12 января в Берлине состоялась встреча в нормандском формате на уровне политических советников. Украинскую сторону представляли руководитель Офиса президента Андрей Ермак, вице-премьер Алексей Резников и представители СНБО.

Источник: Ракурс


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