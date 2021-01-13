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Ракурс
Украину замело снегом. Фото: Укравтодор

Украину замело снегом — десятки сел и городов заблокированы (ФОТО, ВИДЕО)

13 янв 2021, 12:54
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Мощные снегопады накрыли всю Украину 13 января. Десятки сел и городов заблокированы из-за непогоды.

Кроме снегопадов, согласно прогнозу синоптиков, в страну придут сильные морозы — холоднее всего будет с 14 по 19 января, пишет «Апостроф».

Фото и видео заснеженных улиц в разных городах публикуют в соцсетях, местные власти по-разному справляются с непогодой.

Харьков

В город из-за снегопада не пускают фуры. Транзитное движение и движение грузовых автомобилей массой свыше 8 т через территорию города запрещено на сутки — до 11.00 14 января.

Днепр

Ночью на город обрушился сильный снегопад. Улицы замело толстым слоем снега.

Одесса

Курортный город засыпало снегом в ночь на 13 января. В мэрии уверяют, что справятся с непогодой и смогут расчистить улицы. По данным синоптиков, снижения температуры в Одессе ожидается после 14 января.

Полтава

Ночью на Полтавщине начался снегопад. В борьбе со снегом на дорогах Полтавы сейчас работают 23 единицы техники.

Ужгород

Здесь тоже снег выпал ночью. Коммунальщики сейчас расчищают улицы и дороги.

Николаев

Снег ночью выпал в городе и области. На дорогах с утра проехать можно. При этом техники или нет, или она только начала работу.

Херсон

Утром, когда в городе еще не было признаков расчистки от снега автодорог и тротуаров, у горсовета уже работали коммунальщики.


Напомним, синоптики прогнозировали 13 января морозную погоду, все регионы накрыл мокрый снег.

Источник: Ракурс


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