Україну замело снігом. Фото: Укравтодор

https://racurs.ua/ua/n148957-ukrayinu-zamelo-snigom-desyatky-sil-i-mist-zablokovano-foto-video.html

Ракурс

Потужні снігопади накрили всю Україну 13 січня. Десятки сіл і міст заблоковані через негоду.

Крім снігопадів, згідно з прогнозом синоптиків, в країну прийдуть сильні морози — найхолодніше буде з 14 по 19 січня, пише «Апостроф».

Фото і відео засніжених вулиць в різних містах публікують в соцмережах, місцева влада по-різному справляється з негодою.

Харків

У місто через снігопад не пускають фури. Транзитний рух і рух вантажних автомобілів масою понад 8 т через територію міста заборонено на добу — до 11.00 14 січня.

Дніпро

Вночі на місто обрушився сильний снігопад. Вулиці замело товстим шаром снігу.

Одеса

Курортне місто засипало снігом в ніч на 13 січня. У мерії запевняють, що впораються з негодою і зможуть розчистити вулиці. За даними синоптиків, зниження температури в Одесі очікується після 14 січня.

Полтава

Вночі на Полтавщині пішов снігопад. У боротьбі зі снігом на дорогах Полтави зараз працюють 23 одиниці техніки.

Ужгород

Тут теж сніг випав вночі. Комунальники зараз розчищають вулиці і дороги.

Миколаїв

Сніг вночі випав в місті й області. На дорогах з ранку проїхати можна. При цьому техніки або нема, або вона тільки почала роботу.

Херсон

Вранці, коли в місті ще не було ознак розчищення від снігу автодоріг і тротуарів, у міськради вже працювали комунальники.

Нагадаємо, синоптики прогнозували 13 січня морозну погоду, всі регіони накрив мокрий сніг.