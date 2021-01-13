До кого медики прилітатимуть на гвинтокрилах в Україні. Фото: jet.mt

https://racurs.ua/ua/n148956-do-kogo-medyky-prylitatymut-na-gvyntokrylah-rozpoviv-stepanov.html

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Єдиний аеромедичний простір створять в Україні у 2021 році.

Пілотний проект запрацює у Києві та Львові вже у лютому та квітні, авіацію обіцяють залучати до перевезення тяжкохворих та органів на трансплантацію. Кабінету міністрів потрібно затвердили постанову «Про деякі питання створення єдиного аеромедичного простору України», яку спільно розробило МОЗ із Міністерством внутрішніх справ. Про це на брифінгу 13 січня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У яких випадках, крім питань трансплантації, будуть вилітати екіпажі:

до людей з гострою затримкою кровообігу, гострими розладами серцево-судинної системи, гострими порушеннями мозкового кровообігу;

до людей з опіками 2 та 3 ступеня у понад 20% поверхні тіла, опіками електричним струмом чи верхніх дихальних шляхів;

у разі травми хребта, проникливих поранень тіла, травматичних ампутацій кінцівок.

Степанов додав, що аеромедичну евакуацію також можуть використовувати під час стихійних лих, якщо пацієнт травмувався. Авіацію задіюватимуть внаслідок утоплення, падіння з висоти, ДТП, сходження снігових лавин тощо.

Нагадаємо, британський принц Вільям розглядає можливість повернутися в санітарну авіацію, щоб боротися з коронавірусом SARS-CoV-2. З 2015 по 2017 роки Вільям вже працював пілотом Східно-Англійської санітарної авіації.