Нічного Хижака випробували українські військові. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n148955-nichnogo-hyjaka-vyprobuvaly-viyskovi-video.html

Ракурс

Новітню піхотну гвинтівку «Нічний Хижак» українського виробництва випробували військові.

Піхотна гвинтівка ПГ-14,5 «Нічний хижак» розроблена під патрон 14,5×114 на основі змінного ствола КПВТ. Про це повідомляє прес-служба заводу-виробника «Маяк».

Випробовували зброю штатним патроном, стріляли на відстань 3 тис. 400 м. Зброя під час тесту показала себе з хорошого боку.

Виробники повідомляють, що вага однозарядної гвинтівки складає 32,96 кг, а вага без глушника — 22,29 кг. Довжина з глушником складає 2,47 м, а без нього — 1,7 м. Калібр зброї — 14,5 мм, використовується штатний патрон 14,5×114. Максимальна прицільна дальність складає аж 4 км, а приціл можна використовувати будь-який.

Подивитися відео випробувань можна за цим посиланням.

Нагадаємо, у 2020 році державний концерн «Укроборонпром» презентував квадрокоптер «Берегиня» для розвідувальних операцій. Дрон розробили фахівці ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.