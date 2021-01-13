Ночного Хищника испытали украинские военные. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n148955-nochnogo-hischnika-ispytali-voennye-video.html

Ракурс

Новейшую пехотную винтовку «Ночной Хищник» украинского производства испытали военные.

Пехотная винтовка ПГ-14,5 «Ночной хищник» разработана под патрон 14,5×114 на основе сменного ствола КПВТ. Об этом сообщает пресс-служба завода-производителя «Маяк».

Испытывали оружие штатным патроном, стреляли на расстояние 3 тыс. 400 м. Оружие во время теста показало себя с хорошей стороны.

Производители сообщают, что вес однозарядной винтовки составляет 32,96 кг, а вес без глушителя — 22,29 кг. Длина с глушителем составляет 2,47 м, а без него — 1,7 м. Калибр оружия — 14,5 мм, используется штатный патрон 14,5×114. Максимальная прицельная дальность составляет 4 км, а прицел можно использовать любой.

Посмотреть видео испытаний можно по этой ссылке.

Напомним, в 2020 году государственный концерн «Укроборонпром» презентовал квадрокоптер «Берегиня» для разведывательных операций. Дрон разработали специалисты ОАО «Меридиан» им. С. П. Королева.