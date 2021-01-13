Заснеженные дороги оценил «Укравтодор» — названы проблемные участки

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Дороги в Украине в регионах, где с ночи наблюдаются обильные снегопады и метели, оценил 13 января «Укравтодор».

В Госагентстве автомобильных дорог отметили, что ночью метель началась в Днепропетровской и Запорожской областях, там уже выпало до 10 см снега. Умеренные осадки продолжаются в Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях — там выпало до 5 см осадков.

Снегопад также зафиксирован в Житомирской, Волынской, Львовской, Закарпатской и Винницкой областях. Поэтому для обеспечения проезда по дорогам государственного значения сейчас работают 844 единицы техники и свыше тысячи работников — они очищают проезжую часть от снега и обрабатывают ее противогололедными материалами.

Служба автодорог напоминает, что на всех дорогах государственного значения есть специальные места отдыха и парковки транспортных средств. Все они обозначены на Google-карте с описаниями и информацией о количестве мест для легковых и грузовых авто.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен. Покрытие на дорогах госзначения в областях, где идут метели, мокрое, где наблюдаются интенсивные осадки — заснеженное, — сообщили в «Укравтодоре».

На перевальных участках идет небольшой снег, уже выпало до 2 см. Температура воздуха -6−1°С. Там работает снегоуборочная техника.

Осадки в течение суток будут продолжаться в большинстве областей страны, поэтому просим водителей быть внимательными, учитывать сложные погодные условия, отправляясь в дорогу, — отметили в госагентстве.

В «Укравтодоре» не исключили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Между тем, сегодня стало известно, что движение и транзит грузовых автомобилей, масса которых превышает 8 т по территории Харькова запрещено до 11.00 14 января. Такое решение принял Харьковский горсовет в связи с ухудшением погодных условий в городе и необходимостью проведения работ по уборке снега.

Напомним, по сообщению синоптиков, 13 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях пройдут обильные снегопады (высота снежного покрова 5−15 см), на дорогах образуется гололедица. В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях возможно налипание мокрого снега, гололед (первый уровень опасности, желтый).