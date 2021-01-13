Магнитные бури. Фото: Depositphotos

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Ракурс

Магнитная буря в январе будет затяжной, но не очень мощной, прогнозируют астрофизики.

Она будет длиться с 17 по 20 января, следующая ожидается 1−2 февраля. Об этом сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии солнца.

Ученые прогнозируют в ближайшем будущем усиление магнитных бурь. Дело в том, что Солнце вошло в 25-й цикл, из-за чего его активность начала расти.

Медики советуют не планировать на эти дни никаких важных и ответственных дел, хорошо высыпаться, питаться и отдыхать, также стоит следить за давлением.

Врачи говорят, что в первую очередь магнитная буря негативно влияет на людей с метеозависимостью, пожилых, тех, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами и другими хроническими болезнями.

При этом даже у людей, которые считают себя здоровыми, могут быть проблемы — усталость, бессонница и головная боль.

Ранее ученые назвали дни самых сильных колебаний магнитных бурь в январе.