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Ракурс
Магнитные бури. Фото: Depositphotos

Мощные магнитные бури — ученые рассказали, когда ожидать (ИНФОГРАФИКА)

13 янв 2021, 11:46
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Магнитная буря в январе будет затяжной, но не очень мощной, прогнозируют астрофизики.

Она будет длиться с 17 по 20 января, следующая ожидается 1−2 февраля. Об этом сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии солнца.

Магнитные бури. Инфографика: tesis.lebedev

Ученые прогнозируют в ближайшем будущем усиление магнитных бурь. Дело в том, что Солнце вошло в 25-й цикл, из-за чего его активность начала расти.

Геомагнитная обстановка на 13-15 января. Инфографика: Gismeteo

Медики советуют не планировать на эти дни никаких важных и ответственных дел, хорошо высыпаться, питаться и отдыхать, также стоит следить за давлением.

Врачи говорят, что в первую очередь магнитная буря негативно влияет на людей с метеозависимостью, пожилых, тех, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами и другими хроническими болезнями.


При этом даже у людей, которые считают себя здоровыми, могут быть проблемы — усталость, бессонница и головная боль.

Ранее ученые назвали дни самых сильных колебаний магнитных бурь в январе.

Источник: Ракурс


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