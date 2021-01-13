Магнітні бурі. Фото: Depositphotos

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Ракурс

Магнітна буря в січні буде затяжною, але не дуже потужною, прогнозують астрофізики.

Вона триватиме з 17 по 20 січня, наступної слід чекати 1−2 лютого. Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії сонця.

Вчені прогнозують у найближчому майбутньому посилення магнітних бур. Річ у тому, що Сонце увійшло у 25 цикл, через що його активність почала зростати.

Медики радять не планувати на ці дні ніяких важливих і відповідальних справ, добре висипатися, харчуватися і відпочивати, також варто стежити за тиском.

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами й іншими хронічними хворобами.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми — втома, безсоння та головний біль.

Сильні магнітні бурі трапляються близько 200 разів за сонячний цикл, який триває 11 років (тобто більш як 18 разів на рік). Наслідком магнітної бурі може бути короткочасний збій GPS-навігації та низькочастотної радіонавігації.

Раніше вчені назвали дні найбільших коливань магнітних бур у січні.