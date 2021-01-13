Стан засніжених доріг оцінив “Укравтодор” — названо проблемні ділянки

https://racurs.ua/ua/n148954-stan-zasnijenyh-dorig-ocinyv-ukravtodor-nazvano-problemni-dilyanky.html

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Дороги в Україні у регіонах, де з ночі спостерігаються рясні снігопади та хуртовини, оцінив 13 січня «Укравтодор».

У Держагентстві автомобільних доріг зазначили, що вночі хуртовина розпочалася у Дніпропетровській та Запорізькій областях, там вже випало до 10 см снігу. Помірні опади тривають у Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях — там випало до 5 см опадів.

Окрім цього снігопад зафіксовано у Житомирській, Волинській, Львівській, Закарпатській та Вінницькій областях. Тому для забезпечення проїзду дорогами державного значення зараз працюють 844 одиниці техніки та понад тисячу працівників — вони очищають проїзну частину від снігу та обробляють її протиожеледними матеріалами.

Служба автомобільних доріг нагадує, що на всіх дорогах державного значення є спеціальні місця відпочинку та відстою транспортних засобів. Всі вони позначені на Google-мапі та мають описи, що містять пояснення щодо розташування, а також інформацію про кількість місць для легкових та вантажних авто.

Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено. Покриття на дорогах державного значення в областях, де тривають хуртовини, мокре, де спостерігаються інтенсивні опади — засніжене, — повідомили в «Укравтодорі».

На перевальних ділянках йде невеликий сніг, вже випало до 2 см. Температура повітря -6−1°С. Робота снігоприбиральної техніки триває.

Опади впродовж доби продовжуватимуться у більшості областей країни, тому просимо водіїв бути уважними, враховувати складні погодні умови, вирушаючи у дорогу, — зазначили в держагентстві.

Там додали, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Водночас, сьогодні стало відомо, що рух і транзит вантажних автомобілів, маса яких перевищує 8 т, через територію Харкова заборонений до 11.00 14 січня. Таке рішення ухвалила Харківська міськрада у зв’язку із погіршенням погодних умов у місті та необхідністю проведення робіт з прибирання снігу.

Нагадаємо, за повідомленням синоптиків, 13 січня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях пройде значний сніг (висота снігового покриву 5−15 см), на дорогах утвориться ожеледиця. У Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях можливе налипання мокрого снігу та ожеледь (перший рівень небезпечності, жовтий).