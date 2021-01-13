К кому медики будут прилетать на вертолетах в Украине. Фото: jet.mt

https://racurs.ua/n148956-k-komu-mediki-budut-priletat-na-vertoletah-rasskazal-stepanov.html

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Единое аэромедицинское пространство создадут в Украине в 2021 году.

Пилотный проект заработает в Киеве и Львове уже в феврале и апреле, авиацию обещают привлекать к перевозке тяжелобольных и органов на трансплантацию. Кабинету министров нужно утвердили постановление «О некоторых вопросах создания единого аэромедицинского пространства Украины», которое совместно разработали Минздрав с Министерством внутренних дел. Об этом на брифинге 13 января заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В каких случаях, кроме вопросов трансплантации, будут вылетать экипажи:

к людям с острой задержкой кровообращения, острыми расстройствами сердечно-сосудистой системы, острыми нарушениями мозгового кровообращения;

к людям с ожогами 2 и 3 степени в более 20% поверхности тела, ожогами электрическим током или верхних дыхательных путей;

в случае травмы позвоночника, проникающих ранений тела, травматических ампутаций конечностей.

Степанов добавил, что эвакуацию авиатранспортом также могут использовать во время стихийных бедствий, если пациент травмировался. Авиацию будут задействовать в результате утопления, падения с высоты, ДТП, схода снежных лавин и тому подобное.

Напомним, британский принц Уильям рассматривает возможность вернуться в санитарную авиацию, чтобы бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. С 2015 по 2017 годы Уильям уже работал пилотом Восточно-Английского санитарной авиации.