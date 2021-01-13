К кому медики будут прилетать на вертолетах, рассказал Степановhttps://racurs.ua/n148956-k-komu-mediki-budut-priletat-na-vertoletah-rasskazal-stepanov.htmlРакурс
Единое аэромедицинское пространство создадут в Украине в 2021 году.
Пилотный проект заработает в Киеве и Львове уже в феврале и апреле, авиацию обещают привлекать к перевозке тяжелобольных и органов на трансплантацию. Кабинету министров нужно утвердили постановление «О некоторых вопросах создания единого аэромедицинского пространства Украины», которое совместно разработали Минздрав с Министерством внутренних дел. Об этом на брифинге 13 января заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
В каких случаях, кроме вопросов трансплантации, будут вылетать экипажи:
- к людям с острой задержкой кровообращения, острыми расстройствами сердечно-сосудистой системы, острыми нарушениями мозгового кровообращения;
- к людям с ожогами 2 и 3 степени в более 20% поверхности тела, ожогами электрическим током или верхних дыхательных путей;
- в случае травмы позвоночника, проникающих ранений тела, травматических ампутаций конечностей.
Степанов добавил, что эвакуацию авиатранспортом также могут использовать во время стихийных бедствий, если пациент травмировался. Авиацию будут задействовать в результате утопления, падения с высоты, ДТП, схода снежных лавин и тому подобное.
Напомним, британский принц Уильям рассматривает возможность вернуться в санитарную авиацию, чтобы бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. С 2015 по 2017 годы Уильям уже работал пилотом Восточно-Английского санитарной авиации.