Іспанія пережила найхолоднішу добу за 20 років. Фото: Reuters

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Сніговий шторм в Іспанії приніс величезні маси снігу і покрив тротуари й дороги льодом, створивши небезпечні умови для транспорту та пішоходів. У деяких регіонах температура опустилася до -25°C морозу.

Циклон «Філомена» приніс справжню сибірську зиму з її снігопадом і морозами, повідомляє Еl Рais.

У понеділок температура повітря в районах на схід від Мадрида впала до -25°C. Це була найхолодніша ніч за останні 20 років на Піренейському півострові, де зазвичай зима досить м’яка.

Влада просить людей старшого віку залишатися вдома. Щонайменше семеро людей загинули від холоду, двоє з них — безпритульні в Барселоні.

Моліна-де-Арагон — місто і муніципалітет в провінції Гвадалахара, розташоване в 197 км на північний схід від Мадрида, називають через відносно прохолодну погоду «іспанським Сибіром». Тепер воно повністю виправдало цю назву. У столиці країни Мадриді температура вночі впала до -16°C.

Лікарні тут і без того ледве справляються з пандемією коронавірусу, а через ожеледицю збільшилася кількість пацієнтів, які послизнувшись зламали ногу.

Лікарі повідомили місцевій пресі в понеділок, що в лікарні щогодини надходило приблизно 50 таких пацієнтів.

Сніговий циклон призвів до перебоїв з електрикою, зупинки приміських електричок і багатьох авіарейсів. Ситуація потроху повертається до норми, але затримки транспорту тривають.

Нагадаємо, зимовий шторм приніс потужні снігопади на береги Японського моря. Сильні вітри та завірюхи паралізували рух на узбережжі.