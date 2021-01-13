-25°C після снігового шторму — в Іспанії від холоду загинули семеро людей (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n148948-25-c-pislya-snigovogo-shtormu-v-ispaniyi-vid-holodu-zagynuly-semero-ludey-foto-video.htmlРакурс
Сніговий шторм в Іспанії приніс величезні маси снігу і покрив тротуари й дороги льодом, створивши небезпечні умови для транспорту та пішоходів. У деяких регіонах температура опустилася до -25°C морозу.
Циклон «Філомена» приніс справжню сибірську зиму з її снігопадом і морозами, повідомляє Еl Рais.
У понеділок температура повітря в районах на схід від Мадрида впала до -25°C. Це була найхолодніша ніч за останні 20 років на Піренейському півострові, де зазвичай зима досить м’яка.
Влада просить людей старшого віку залишатися вдома. Щонайменше семеро людей загинули від холоду, двоє з них — безпритульні в Барселоні.
Моліна-де-Арагон — місто і муніципалітет в провінції Гвадалахара, розташоване в 197 км на північний схід від Мадрида, називають через відносно прохолодну погоду «іспанським Сибіром». Тепер воно повністю виправдало цю назву. У столиці країни Мадриді температура вночі впала до -16°C.
Лікарні тут і без того ледве справляються з пандемією коронавірусу, а через ожеледицю збільшилася кількість пацієнтів, які послизнувшись зламали ногу.
Лікарі повідомили місцевій пресі в понеділок, що в лікарні щогодини надходило приблизно 50 таких пацієнтів.
Сніговий циклон призвів до перебоїв з електрикою, зупинки приміських електричок і багатьох авіарейсів. Ситуація потроху повертається до норми, але затримки транспорту тривають.
Нагадаємо, зимовий шторм приніс потужні снігопади на береги Японського моря. Сильні вітри та завірюхи паралізували рух на узбережжі.