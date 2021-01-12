Морози до -20 — дату повернення “справжньої” зими назвали синоптики

https://racurs.ua/ua/n148917-morozy-do-20-datu-povernennya-spravjnoyi-zymy-nazvaly-synoptyky-karta.html

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Сильні морози та снігопади незабаром повернуться в Україну. Попередження про значне зниження температури, а також снігопади, ожеледицю та хуртовини оприлюднила 12 січня Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

Попередження про зниження температури, снігопади, ожеледицю та хуртовини 13 січня. Значний сніг спостерігатиметься у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях, — інформує ДСНС.

Там висота снігового покриву становитиме 5−15 см. Водночас у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях мокрий сніг спровокує виникнення ожеледиці.

15−16 січня в Україні очікується значне зниження температури:

вночі до 12−18°С морозу, місцями в північних областях до 21 °C морозу,

вдень до 10−16°С морозу;

17−18 січня холодна погода утримається.

У п’ятницю-суботу на Київщині очікується значне зниження температури — вночі до 13−18°С морозу, місцями до 21 °C, вдень до 11−16°С морозу, — додали рятувальники.



Як повідомляють синоптики, у ніч на середу, 13 січня, циклон вдарить по південній частині України, де спостерігатиметься дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь та подекуди штормовий вітер. Впродовж доби 13 січня складні погодні умови поступово охоплять південно-східну частину, Схід України, а також Полтавщину, Сумщину, Дніпропетровщину, східні райони Кіровоградської та Черкаської областей. Снігопади пройдуть і в західних областях. Похолодання в Києві відчуватиметься з 14 січня, а пік морозів припаде на 15−19 січня.