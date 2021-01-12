Морозы до -20 — дату возвращения «настоящей» зимы назвали синоптики

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Сильные морозы и снегопады в ближайшие дни вернутся в Украину. Предупреждение о значительном снижении температуры, а также снегопадах, гололеде и метели обнародовала 12 января Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сильный снег будет наблюдаться в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях, — информирует ГСЧС.

В этих регионах высота снежного покрова составит 5−15 см. В то же время в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях мокрый снег спровоцирует возникновение гололеда.

15−16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры:

ночью до 12−18°С мороза, местами в северных областях до 21 °C мороза,

днем до 10−16°С мороза;

17−18 января холодная погода сохранится.

В пятницу-субботу в Киевской области ожидается значительное понижение температуры — ночью до 13−18°С мороза, местами до 21 °C, днем до 11−16°С мороза, — добавили спасатели.



Как сообщают синоптики, в ночь на среду, 13 января, циклон ударит по южной части Украины, где будет наблюдаться дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед и местами штормовой ветер. В течение суток 13 января сложные погодные условия постепенно охватят юго-восточную часть, Восток Украины, а также Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую, восточные районы Кировоградской и Черкасской областей. Снегопады пройдут и в западных областях. Похолодание в Киеве будет ощущаться с 14 января, а пик морозов придется на 15−19 января.