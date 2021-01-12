Коррупция и девальвация совести — "слуга" Ясько о своем смещении с должности главы делегации в ПАСЕ

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Смена главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) обернулась новым скандалом в партии власти «Слуга народа».

Народный депутат Елизавета Ясько, которую фактически отстранили от должности, заявила о «серьезных разногласиях с некоторыми коллегами».

На своей странице в Фейсбук нардеп написала, что сожалеет об общей позиции своей партии и «Оппозиционной платформы — За жизнь». По словам Ясько, у нее «возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из „Слуги народа“, которые прониклись ценностями и действуют методами, которые несовместимы с моими идеалами и убеждениями».

Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед российской повесткой дня страны-агрессора, — написала Ясько.

Она рассказала, что раньше ей «настойчиво советовали пересмотреть мнение по принципиальным для Украины вопросам» и «иначе голосовать в парламенте и в ПАСЕ».

Ясько остается членом делегации и членом политической группы Европейской народной партии.

Как оказалось, утром 11 января многие члены делегации не знали, что вопрос об обновлении руководства внесут в повестку дня заседания.

Член делегации нардеп от «Евросолиларности» Алексей Гончаренко считает, что такая поспешность (без обсуждения отчета бывшего руководителя) выглядит как личностный конфликт внутри депутатской фракции «Слуга народа».

«ЕС» не поддержала это решение, считая его «подковерной борьбой» в СН. Гончаренко в комментарии «Интерфакс-Украина» сообщил, что когда группе «Слуги народа» не хватало голосов за смену руководителя, им помогла ОПЗЖ.

Украина 11 января на онлайн-заседании сменила главу своей делегация в ПАСЕ. Ею стала нардеп от «Слуги народа» Мария Мезенцева. За ее кандидатуру проголосовали 10 членов делегации от «Слуги народа», оба представителя ОПЗЖ и представитель «За будущее». Представители «Евросолидарности», «Голоса», «Батькивщины», а также некоторые представители «Слуги народа» не голосовали за смену.

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук объяснила необходимость изменения тем, что «перед Европой в 2021 году появились новые вызовы, а делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегии, чтобы им соответствовать».