Корупція і девальвація совісті — “слуга” Ясько про своє зміщення з посади голови делегації у ПАРЄ

https://racurs.ua/ua/n148916-korupciya-i-devalvaciya-sovisti-sluga-yasko-pro-svoie-zmischennya-z-posady-golovy-delegaciyi.html

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Зміна голови делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) обернулася новим скандалом в партії влади «Слуга народу».

Народний депутат Єлизавета Ясько, яку фактично відсторонили з посади, заявила про «серйозні розбіжності з деякими колегами».

На своїй сторінці у Фейсбук нардеп написала, що шкодує про спільну позицію своєї партії і «Опозиційної платформи — За життя». За словами Ясько, у неї «виникли серйозні розбіжності з деякими колегами зі „Слуги народу“, які прониклися цінностями і діють методами, що є несумісними з моїми ідеалами і переконаннями».

Корупція та девальвація совісті стали нормою життя деяких моїх колег по фракції. До цього додалося відверте схиляння перед російським порядком денним країни-агресора, — написала Ясько.

Вона розповіла, що раніше їй «наполегливо радили переглянути думку щодо принципових для України питань» та «інакше голосувати в парламенті й у ПАРЄ".

Ясько залишається членом делегації і членом політичної групи Європейської народної партії.

Як виявилося, уранці 11 січня чимало членів делегації не знали, що питання про оновлення керівництва внесуть до порядку денного засідання.

Член делегації нардеп від «Євросоліларності» Олексій Гончаренко вважає, що така поспішність (без обговорення звіту колишнього керівника) виглядає як особистісний конфлікт всередині депутатської фракції «Слуга народу».

«ЄС» не підтримала це рішення, вважаючи його «підкилимною боротьбою» в СН. Гончаренко в коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомив, що коли групі від «Слуги народу» не вистачало голосів за зміну керівника, їм допомогла ОПЗЖ.

Україна 11 січня на онлайн-засіданні замінила главу своєї делегація в ПАРЄ. Нею стала нардеп від «Слуги народу» Марія Мезенцева. За її кандидатуру проголосували 10 членів делегації від «Слуги народу», обидва представники ОПЗЖ і представник «За майбутнє". Представники «Євросолідарності», «Голосу», «Батьківщини», а також деякі представники «Слуги народу» не голосували за зміну.

Заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук пояснила необхідність зміни тим, що перед Європою у 2021 році постали нові виклики, і делегація України в ПАРЄ також змінює свої підходи та стратегію, щоб їм відповідати.