Надшвидкий автокоридор Київ-Кишинів та спрощення поїздок — про що домовилися Санду і Зеленський

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Володимир Зеленський, президент України, та президент Молдови Майя Санду 12 січня по завершенню двосторонньої зустрічі у Києві оприлюднили спільну заяву.

Ми обговорили необхідність пошуку рішень в інтересах громадян обох держав у таких сферах як забезпечення безпеки на спільному кордоні, охорона навколишнього середовища (йдеться насамперед про експлуатацію річки Дністер — ред.), лібералізація міжнародних перевезень. Ми домовилися пришвидшити пошук спільного рішення для забезпечення взаємних поїздок на підставі посвідчення особи, що принесло би користь громадянам обох держав, — зазначила Майя Санду

Президент Молдови наголосила на необхідності розвивати проекти в сфері інфраструктури, транспорту, екології, туризму, а також залучати до їх реалізації європейських партнерів.

Один з таких проектів, який обговорювався на зустрічі, стосується розвитку дорожньої інфраструктури на трасі Кишинів — Сорока — Ямпіль — Київ. Це дозволить створити автотранспортний коридор, який скоротить час подорожі між Кишиневом та Києвом та може стати найшвидшим маршрутом з центрального регіону України до країн центральної та південно-східної Європи, — розповіла Санду.

Окрім цього, Санду і Зеленський обговорили питання безпеки. Сторони підтвердили підтримку мирному вирішенні конфліктів, засновану на повазі до суверенітету та цілісності.

Нагадаємо, 12 січня у Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського та Майї Санду, яка перебуває в Україні з офіційним візитом. На площі перед Маріїнським палацом глави держав здійснили обхід воїнів почесної варти. Потому розпочалася зустріч глав держав у форматі «віч-на-віч», після якої заплановані українсько-молдовські переговори в розширеному складі та підписання двосторонніх документів.