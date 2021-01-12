Сверхбыстрый автокоридор Киев-Кишинев и упрощение поездок — о чем договорились Санду и Зеленский

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Владимир Зеленский, президент Украины, и президент Молдовы Майя Санду 12 января по завершению двусторонней встречи в Киеве обнародовали совместное заявление.

Мы обсудили необходимость поиска решений в интересах граждан обоих государств в таких сферах как обеспечение безопасности на общей границе, охрана окружающей среды (речь идет прежде всего об эксплуатации реки Днестр — ред.), либерализация международных перевозок. Мы договорились ускорить поиск общего решения для обеспечения взаимных поездок на основании удостоверения личности, что принесло бы пользу для граждан обоих стран, — отметила Майя Санду.

Президент Молдовы отметила необходимость развивать проекты в сфере инфраструктуры, транспорта, экологии, туризма, а также привлекать к их реализации европейских партнеров.

Один из таких проектов, который обсуждался на встрече, касается развития дорожной инфраструктуры на трассе Кишинев — Сорока — Ямполь — Киев. Это позволит создать автотранспортный коридор, сократит время путешествия между Кишиневом и Киевом и может стать самым быстрым маршрутом из центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-восточной Европы, — рассказала Санду.

Кроме этого, Санду и Зеленский обсудили вопросы безопасности. Стороны подтвердили поддержку мирного разрешения конфликтов, основанную на уважении к суверенитету и целостности.

Напомним, 12 января в Киеве состоялась официальная церемония встречи Зеленского и Майи Санду, которая находится в Украине с официальным визитом. На площади перед Мариинским дворцом главы государств совершили обход воинов почетного караула. После этого началась встреча глав государств в формате «тет-а-тет», после которой запланированы украинско-молдавские переговоры в расширенном составе и подписание двусторонних документов.