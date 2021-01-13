Испания пережила самые холодные сутки за 20 лет. Фото: Reuters

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Снежный шторм в Испании принес огромные массы снега и покрыл тротуары и дороги льдом, создав опасные условия для транспорта и пешеходов. В некоторых регионах температура опустилась до -25°С мороза.

Циклон «Филомена» принес настоящую сибирскую зиму с ее снегопадом и морозами, сообщает Еl Рais.

В понедельник температура воздуха в районах к востоку от Мадрида упала до -25°С. Это была самая холодная за 20 лет ночь на Пиренейском полуострове, где обычно зима весьма мягкая.

Власти просят стариков оставаться дома. По меньшей мере семь людей погибли от холода, двое из них — бездомные в Барселоне.

Молина-де-Арагон — город и муниципалитет в провинции Гвадалахара, расположенный в 197 км к северо-востоку от Мадрида и прозванный из-за относительно прохладной погоды «испанской Сибирью», полностью оправдал это название.

В столице страны Мадриде температура ночью упала до -16°С. Больницы здесь и без того с трудом справляются с пандемией коронавируса, а тут еще гололед привел к резкому росту числа пациентов, поскользнувшихся и сломавших ногу.

Врачи сообщили местной прессе в понедельник, что в больницы каждый час поступало около 50 таких пациентов.

Снежный циклон привел к перебоям с электричеством, остановке пригородных электричек и многих авиарейсов. Ситуация понемногу возвращается к норме, но задержки на транспорте остаются.

Напомним, зимний шторм принес мощные снегопады на берега Японского моря. Сильные ветра и метели парализовали движение на побережье.