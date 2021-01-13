Можливу участь США в “нормандському форматі” оцінили в МЗС

https://racurs.ua/ua/n148958-mojlyvu-uchast-ssha-v-normandskomu-formati-ocinyly-v-mzs.html

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Можливу участь США в «нормандському форматі» оцінив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Дипломат переконаний, що активізація залученості США до будь-якого переговорного процесу щодо припинення агресії РФ проти України принесе користь.

Коментуючи ймовірність залучення Вашингтона та Лондона до перемовин «нормандського формату», дипломат зауважив, що розмови про його зміну ведуться з 2014 року.

Для зміни «нормандського формату» потрібна згода всіх його учасників. Безумовно, ще більш активна залученість США до питання припинення російської агресії і деокупації наших територій буде дуже корисною та ефективною. А от у якому саме форматі вона може відбуватися — це питання дипломатії, — Кулеба заявив у інтерв’ю «Обозревателю».

Стосовно перспектив проведення цьогоріч зустрічі лідерів країн нормандської четвірки міністр зазначив, що Київ постійно працює над цим і наполягає на проведенні такої зустрічі.

Є готовність у Франції та Німеччині, але Росія, станом на зараз, веде перемовини в такому стилі, щоб ця зустріч відкладалася, — констатував Кулеба.

Нагадаємо, 12 січня у Берліні відбулася зустріч у нормандському форматі на рівні політичних радників. Українську сторону представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, віце-прем'єр Олексій Резніков і представники РНБО.