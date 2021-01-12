Трамп. Фото: BBC

https://racurs.ua/n148934-ohota-na-vedm-tramp-vpervye-prokommentiroval-svoy-impichment.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, впервые прокомментировал попытки своих политических оппонентов во второй раз объявить ему импичмент. Свое заявление Трамп сделал во время брифинга перед поездкой к границе с Мексикой.

Второй импичмент Трамп называет «охотой на ведьм». Об этом сообщает BBC.

Действующий президент США заявил, что не хочет никакого насилия, ссылаясь на события в Капитолии, которые вызвали массовое беспокойство во всем мире.

Импичмент вызывает ужасный гнев. Но я не хочу никакого насилия, — сказал Трамп.

Отметим, что 11 января Палата представителей опубликовала проект резолюции об импичменте Трампа. Его обвиняют в «подстрекании к мятежу» из-за событий 6 января в Капитолии. Тогда тысячи сторонников республиканца прорвались в здание и устроили там погром. Погибли четверо митингующих и один полицейский.

После этих событий политические оппоненты Трампа из Демократической партии и даже некоторые однопартийцы-республиканцы обвинили его в подстрекательстве к насилию и нежелании мирно передавать власть демократу Джо Байдену, который официально победил на выборах.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дональду Трампу готовят второй импичмент — Палата представителей США обнародовала текст резолюции, где президента обвиняют в подстрекательстве к насилию и мятежу. Вопрос об импичменте рассмотрят в среду, 13 января.