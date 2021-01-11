Дональд Трамп. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n148884-impichment-trampu-v-seti-opublikovali-tekst-rezolucii-dokument.html

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Дональду Трампу готовят второй импичмент — Палата представителей США обнародовала текст резолюции, где президента обвиняют в подстрекательстве к насилию и мятежу.

Вопрос об импичменте рассмотрят в среду, 13 января, пишет Reuters.

Мы ожидаем этого в среду. И я надеюсь, что импичмент утвердят, — сказал председатель комитета по регламенту Палаты представителей, демократ Джим Макговерн.

По его словам, на сегодняшнем заседании члены Палаты представителей от Республиканской партии будут возражать против резолюции к вице-президенту Майклу Пенсу с требованием применить 25 поправку и отстранить Трампа.

В этом случае комитет передаст вопрос резолюции на общее голосование палаты, а затем поставит на голосование резолюцию об импичменте.

Согласно 25 поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Однако поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.

По данным CNN, Пенс не готов к отстранению Трампа, поскольку это приведет к еще большей дестабилизации.

Согласно тексту резолюции, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты… Трамп таким поведением продемонстрировал, что он останется угрозой для национальной безопасности, демократии и Конституции, — указано в тексте документа.

Если импичмент будет утвержден, то Трамп больше не сможет участвовать в президентских выборах. Ранее он говорил, что намерен баллотироваться в 2024 году.

Напомним, Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до конца президентского срока на фоне кризиса из-за штурма Конгресса, который закончился несколькими жертвами и пострадавшими. За досрочную отставку Трампа из-за этих событий выступают даже члены Республиканской партии.