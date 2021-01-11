Сотни краснокнижных журавлей погибли в «Аскании-Новой». Фото: День

https://racurs.ua/n148883-sotni-krasnoknijnyh-juravley-zagadochno-pogibli-v-askanii-novoy-foto.html

Ракурс

Сотни журавлей погибли в заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области.

За неделю погибли около 185 серых журавлей, которые занесены в Красную книгу. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины, поскольку одной из версий гибели птиц может быть то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеянное фермерами на полях для борьбы с грызунами. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Также специалисты лабораторным путем устанавливают причины гибели птиц. На месте происшествия работают сотрудники полиции, Госпродпотребслужбы и экологической инспекции.

На странице заповедника в Facebook отмечается, что в результате гибели птиц убытки составляют более 2,7 млн грн. По данным Красной книги, в Украине числится от 500−600 до 700−850 пар серых журавлей.

Как известно, биосферный заповедник «Аскания-Нова» имени Фридриха Фальц-Фейна расположен в Чаплинском районе Херсонской области на площади 33,3 тыс. га.

Напомним, в июле 2020 года в парке «Тузловские лиманы» в Одесской области в результате сложных погодных условий погибли сотни разнообразных птиц. Град убил 11 аистов, 32 куликов чибис, 10 куликов фифи, три сиворакши, сотни скворцов, более 50 мелких воробьинообразных птиц, среди которых есть желтые и белые трясогузки, камышовые овсянки, усатые синицы.