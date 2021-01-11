Сотні червонокнижних журавлів загинули в «Асканії-Новій». Фото: День

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Сотні журавлів вимерли в заповіднику «Асканія-Нова» у Херсонській області.

За тиждень загинули близько 185 сірих журавлів, які занесені до Червоної книги. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України, оскільки однією з версій загибелі птахів може бути те, що журавлі могли харчуватися зерном, обробленим хімікатами, яке посіяне фермерами на полях для боротьби з гризунами. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Національної поліції.

Також фахівці лабораторним шляхом встановлюють причини загибелі птахів. На місці події працюють працівники поліції, Держпродспоживслужби та екологічної інспекції.

На сторінці заповідника у Facebook зазначається, що внаслідок загибелі птахів збитки становлять понад 2,7 млн грн. За даними Червоної книги, в Україні числиться від 500−600 до 700−850 пар сірих журавлів.

Як відомо, біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Фрідріха Фальц-Фейна розташований у Чаплинському районі Херсонської області на площі 33,3 тис. га.

Нагадаємо, в липні 2020 року в парку «Тузловські лимани» на Одещині внаслідок складних погодних умов загинули сотні різноманітних птахів. Град вбив 11 лелек, 32 куликів чибісів, 10 куликів фіфі, три сиворакші, сотні шпаків, більше 50 дрібних горобцеподібних птахів, серед яких є жовті і білі плиски, вівсянки очеретяні, синиці вусаті.