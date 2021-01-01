Новорічні феєрверки призвели до загибелі сотень птахів у Римі

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У Римі новорічні феєрверки призвели до загибелі сотень птахів, переважно шпаків, тіла яких вкрили вулиці міста.

Відповідні фото та відео почали публікувати в соцмережах жителі столиці Італії, повідомляє видання Corriere della Sera.

За словами очевидців, після початку новорічної стрілянини спостерігався справжній «дощ» із загиблих птахів, які намагалися втекти від вибухів.

Особливо багато тіл пернатих помітили поблизу станції Терміні, центральної вулиці Віа Націонале та пагорба Есквілін.

Нагадаємо, у Миколаєві необережність під час запуску новорічного феєрверка призвела до пожежі, від якої постраждали дві квартири. Пожежа розпочалася 1 січня невдовзі після опівночі, її гасили 12 рятувальників за допомогою трьох автомобілів.